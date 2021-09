Dortmund

Mann mit Waffen auf Straße in Dortmund unterwegs: Festnahme

22.09.2021, 22:06 Uhr | dpa

Am Mittwochabend ist ein Mann in Dortmund mit Waffen unterwegs gewesen und hat jemanden bedroht. Wie die Polizei mitteilte, war der 33 Jahre alte Dortmunder im Stadtteil Eving von Zeugen gesehen worden, als er mit verschiedenen Waffen auf der Straße lief und auch eine andere Person bedrohte. Die Zeugen riefen die Polizei, die den Mann in einem Hinterhof an der Hessischen Straße festnehmen konnte. Die Ermittler seien mit "sehr starken Kräften vor Ort" gewesen, teilte eine Sprecherin mit. Der Tatverdächtige befinde sich in Polizei-Gewahrsam. Unbeteiligte Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.