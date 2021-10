Absperrungen aufgehoben

Blindgänger am BVB-Stadion erfolgreich entschärft

07.10.2021, 14:51 Uhr | t-online

Nahe der Heimstätte des Bundesligisten Borussia Dortmund war ein Blindgänger aufgetaucht. Doch die Weltkriegsbombe konnte nun erfolgreich gesprengt werden. Auch der Bahnverkehr war betroffen.

In der Nähe des Signal Iduna Parks in Dortmund ist am Donnerstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Dieser wurde noch am selben Tag entschärft, wie die Stadt berichtet.

Direkt am Heimstadion des BVB an der Strobelallee ist der 250-Kilogramm schwere Blindgänger bei Bauarbeiten aufgetaucht. Laut der Stadt Dortmund wurde die Bombe gegen 14.20 Uhr erfolgreich entschärft. Alle Absperrungen sind wieder aufgehoben.



Bombenfund in Dortmund: Auch Bahnverkehr war betroffen

In einem Radius von 250 Metern wurde das umliegende Gebiet evakuiert. Betroffen waren der Signal-Iduna-Park, das Stadion Rote Erde, die Helmut-Körnig-Halle, der Tennisclub Flora sowie Teile der Kleingartenanlage Bolmketal.

Auch die Bahnstrecken südlich des Stadions waren von der Entschärfung betroffen. Die Zuglinien RB 59 (Soest(Hbf), RB 53 (Iserlohn/Hbf) und RB 52 (Hagen/Hbf) waren kurze Zeit eingeschränkt.