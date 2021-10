Hauptbahnhof Dortmund

Polizei überrascht Paar beim Oralverkehr in S-Bahn

08.10.2021, 18:50 Uhr | t-online

Dieses Liebesspiel im Nahverkehr hat Konsequenzen: Weil ein Paar mit dem Sex nicht bis zu Hause warten konnte, schritt die Polizei ein und stoppte das Vergnügen.

In der Nacht zu Freitag haben Beamte der Bundespolizei Nordrhein-Westfalen ein Pärchen beim Oralverkehr erwischt – mitten in einer S-Bahn in Dortmund. Gegen 2.10 Uhr liefen die Einsatzkräfte demnach am Hauptbahnhof auf einem Bahnsteig, an dem eine S-Bahn abfahrbereit in Richtung Essen stand.



Die Beamten stellten fest, dass innerhalb des Zuges eine Frau einen Mann oral befriedigte. Die Beamten machten auf sich aufmerksam und klopften an die Scheibe des Zuges.

Als die Beamten in den Zug stiegen, eilte ein 28-Jähriger zur Polizei – auch er beobachtete das Geschehen und fühlte sich von dem Pärchen gestört. Die 43-Jährige und der 41-Jährige unterbrachen ihr Liebesspiel sofort. Das Paar muss sich nun in einem Strafverfahren wegen öffentlichen Ärgernisses und Belästigung der Allgemeinheit verantworten.