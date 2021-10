Mit 180 km/h in 100er-Zone

Raser prahlt mit Sportwagen vor Zivilstreife – Strafverfahren

08.10.2021, 15:25 Uhr | dpa, t-online

Ein Polizist kontrolliert einen Pkw (Archivbild): In Dortmund haben Zivilbeamte einen aufmüpfigen Raser gestoppt. (Quelle: Oliver Schaper/imago images)

Mit seinem Fahrzeug fuhr er provokant an zivilen Polizisten vorbei – dann hielten sie ihn an. Bei der Kontrolle zeigte sich der Mann wenig einsichtig.

Ein junger Dortmunder ist bei seiner Prahlerei mit seinem neuen Sportwagen an die Falschen geraten. Der 22-Jährige war ausgerechnet vor einer Zivilstreife der Polizei direkt und ohne Blinker von der Beschleunigungsspur ganz nach links auf die Bundesstraße 236 in Dortmund gezogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Beamten mussten abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Dann drückte der Mann auf das Gaspedal und fuhr bis zu 180 Stundenkilometer schnell. Erlaubt waren 80 bis 100. Den Motor ließ er mehrfach aufheulen.

Raser zur Polizei: "Ihr könnt euch so ein Auto nicht leisten"

Nach der Fahrt durch einen Tunnel stoppten die Beamten den Fahrer, als er von der zweispurigen Bundesstraße im Dortmunder Süden abfuhr. Der 22-Jährige unterstellte den Beamten auf aggressive Weise Neid. Sie hätten ihn ja nur angehalten, weil sie sich so ein Auto nicht leisten könnten.



Herbeigeeilte Familienangehörige störten die Polizisten bei ihrer Arbeit. Die stellten das neue Auto und das Handy des Fahrers am Donnerstagabend sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.