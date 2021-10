Lautstarker Gegenprotest

Nach Tod von "SS-Siggi" – Neonazis ziehen durch Dortmund

In Dortmund ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Grund dafür ist ein Trauermarsch von Neonazis. Dieser setzte sich am Nachmittag in Bewegung. Überall entlang der Route gibt es Gegenprotest.

Rechtsextreme ziehen in einem "Trauermarsch" für den verstorbenen Neonazi Siegfried Borchardt durch Dortmund. Zum Start der Versammlung gegen 14 Uhr am Hauptbahnhof kontrollierte die Polizei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stichprobenartig. Wie ein t-online Reporter berichtet, trugen viele Rechtsextreme szenetypische Kleidung und Symbole. Um 15.40 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung, begleitet von engen Polizeiketten.

Dieser ist mit 250 Teilnehmer angemeldet. Laut Polizeiangaben vom frühen Nachmittag haben sich insgesamt 480 Personen vor Ort eingefunden. Die Beamten rechneten demnach mit noch deutlich mehr Neonazis.

Nach Tod von "SS-Siggi": Experte warnt vor NS-Verherrlichung

Zunächst verlasen die Anmelder der Versammlung gegen kurz nach 15 Uhr die durch die Polizei festgelegten Auflagen. Demnach wurden zahlreiche für das rechtsextremistische Spektrum typische Sprüche und Plakataufschriften verboten. Außerdem dürfen die Neonazis während des Marsches keinen Alkohol konsumieren.

Die Neonazis präsentieren sich hinter einem Banner: Vom Hauptbahnhof soll der Trauermarsch bis nach Dorstfeld gehen. (Quelle: Jannis Große)



Laut des Redners solle die "Ordnung des Zuges" eingehalten werden. Der Marsch solle demnach im Schweigen ausgeführt werden. Außerdem sollen die Teilnehmer der Demonstration nicht auf den Gegenprotest eingehen, hieß es.

Das Ziel des Trauermarsches ist das angeblich letzte Wohnhaus von Borchardt in Dorstfeld. Dort befindet sich der berüchtigte "Nazi-Kiez". In Dorstfeld wurde auch eine Gedenkstätte eingerichtet, wie Die Rechte auf ihren Kanälen zeigt.

Bereits als sich der Demonstrationszug zu Beginn hinter einem Banner aufstellte, riefen Gegendemonstranten immer wieder "Nazis raus!". Als die Rechtsextremen am Westentor am ersten Gegenprotest vorbeizogen, machte dieser zusätzlich mit Trillerpfeifen Lärm.

Gegenprotest in Dortmund: Mit Trillerpfeifen und "Nazis raus!"-Chören machen sie Lärm. (Quelle: Jannis Große)



Unter dem Motto "gegen rechte Heldenmythen" wollen unter anderem antifaschistische Gruppen aus Dortmund den Trauermarsch in Richtung Dorstfeld stören und blockieren. Auch die Dortmunder Grünen und der Deutsche Gewerkschaftsbund riefen zu Gegenprotesten auf. Am Rande der Route gab es immer wieder Gegenprotest. Zahlen hierzu hatte die Polizei am Nachmittag noch nicht.

Die Polizei will mit einem großen Aufgebot den friedlichen Verlauf der Demonstration sichern – das bedeutet auch, mögliche Blockade- und Störaktionen des Gegenprotests zu unterbinden. Vor der Versammlung rechnete die Polizei mit rechten Demonstranten aus dem Ruhrgebiet und dem gesamten Bundesgebiet.

Gegenprotest zum Nazi-Aufmarsch: An vielen Orten entlang der Route positionierten sich die Grüppchen. (Quelle: Jannis Große)



Neonazis ziehen durch Dortmund: Verkehr beeinträchtigt

Zahlreiche Straßen in dem betroffenen Gebiet sind gesperrt. Der Verkehr wurde teilweise umgeleitet. Auch zwei U-Bahnlinien wurden für die Dauer des Aufzugs gesperrt.

Den Tod von Siegfried Borchardt hatten rechte Akteure am 3. Oktober bekanntgegeben haben. Der weit über die Dortmunder Stadtgrenzen hinaus bekannte Rechtsextremist trug den Spitznamen "SS Siggi" und war zu Lebzeiten für mehrere neonazistische Gruppierungen und Parteien aktiv. Er saß mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten in Haft und mischte in der rechten Hooliganszene nicht unerheblich mit.

Die Partei sammelte in der vergangenen Woche Spenden für die Beerdigung. Bisher kamen dafür mehr als 10.700€ zusammen. Im Gespräch mit t-online warnte ein Rechtsextremismus-Experte vor der NS-Verherrlichung auf Trauermärschen oder Beerdigungen. Diese seien ein "hochsymbolischer Akt, der oft auch politisch gerahmt" werde.