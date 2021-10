Polizei in Alarmbereitschaft

Nach Tod von "SS-Siggi" – Neonazis treffen sich in Dortmund

In Dortmund ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Grund dafür ist ein Trauermarsch von Neonazis. Außerdem sind mehrere Gegenproteste angemeldet.

Am Samstag rufen Rechtsextreme ab 14 Uhr zum Trauermarsch für den verstorbenen Neonazi Siegfried Borchardt in Dortmund auf. Der Start ist am Hauptbahnhof, das Ziel sein angeblich letztes Wohnhaus in Dorstfeld. Dort befindet sich der berüchtigte "Nazi-Kiez". In Dorstfeld wurde auch eine Gedenkstätte eingerichtet, wie Die Rechte auf ihren Kanälen zeigt.

Die Polizei will mit einem großen Aufgebot den friedlichen Verlauf der Demonstration sichern – das bedeutet auch, mögliche Blockade- und Störaktionen des Gegenprotests zu unterbinden. Es wird damit gerechnet, dass rechte Demonstranten aus dem Ruhrgebiet und dem gesamten Bundesgebiet anreisen. Der Aufzug ist mit 250 Teilnehmer angemeldet und hat umfangreiche Auflagen bekommen.

Gegenprotest bei Trauermarsch: "Polizei wird uns nicht aufhalten, den Naziaufmarsch zu stören"

Auch antifaschistische Gruppen haben nach Dortmund mobilisiert. Unter dem Motto "gegen rechte Heldenmythen" wollen sie den Trauermarsch stören und blockieren. Eine der Gruppen ist die "Autonome Antifa 170" aus Dortmund.



In einer Pressemitteilung kritisierten sie im Vorfeld, dass die Polizei keine Auskunft über die genaue Route des rechtsextremen Aufzug gegeben hat. Deshalb haben sie auf einer möglichen Route nach Dorstfeld eine Eilversammlung angemeldet.

Nach Tod von "SS-Siggi": Experte warnt vor NS-Verherrlichung

"Wir fürchten, dass die Polizei auch diesen Versuch des Gegenprotests verhindern möchte und die Kundgebung verbietet", erklärte Kim Schmidt, Pressesprecherin der Autonomen Antifa 170. "Die Polizei wird uns aber nicht davon abhalten, den Naziaufmarsch zu stören. Wir überlassen den Nazis nicht einfach die Straße."

Den Tod von Siegfried Borchardt hatten rechte Akteure am 3. Oktober bekanntgegeben haben. Der weit über die Dortmunder Stadtgrenzen hinaus bekannte Rechtsextremist trug den Spitznamen "SS Siggi" und war Zeit seines Lebens für mehrere neonazistische Gruppierungen und Parteien aktiv. Er saß mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten in Haft und mischte in der rechten Hooliganszene nicht unerheblich mit.

Die Partei sammelte in der vergangenen Woche Spenden für die Beerdigung. Bisher kamen dafür mehr als 10.700€ zusammen. Im Gespräch mit t-online warnte ein Rechtsextremismus-Experte vor der NS-Verherrlichung auf Trauermärschen oder Beerdigungen. Diese seien ein "hochsymbolischer Akt, der oft auch politisch gerahmt" werde.