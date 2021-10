Am Dortmunder Hauptbahnhof

Maskenverweigerer pöbelt in S-Bahn – Waffen gefunden

11.10.2021, 16:02 Uhr | t-online

Polizei am Dortmunder Hauptbahnhof (Archivbild): In einer S-Bahn pöbelte ein 39-Jähriger rum. (Quelle: RHR-Foto/imago images)

Ein 39-Jähriger muss sich gleich wegen mehrerer Delikte verantworten. In einer S-Bahn nach Dortmund fiel er auf – und führte Waffen bei sich.

Am Sonntagnachmittag hat ein 39-jähriger Maskenverweigerer in einer S-Bahn von Witten nach Dortmund gepöbelt. Gegen 13.50 Uhr soll er einen 52-Jährigen beleidigt haben, dieser rief die Polizei. Am Hauptbahnhof Dortmund stellte die Polizei den Mann.

Der 39-Jährige trug demnach während der gesamten Fahrt keine Maske und hatte außerdem keinen Fahrschein dabei. Während der Kontrolle stellte die Polizei eine Softair-Waffe sowie ein Tierabwehrspray fest. Der Mann konnte sich nicht ausweisen. Die Beamten brachten ihn zur Wache.

Der Maskenverweigerer muss sich nun wegen Beleidigung, Führens einer Anscheinswaffe und wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung verantworten.