Knapp am Kopf vorbei

Männer schießen Silvesterrakete auf Polizisten

18.10.2021, 11:29 Uhr | t-online

In Dortmund haben unbekannte Männer eine Rakete auf die Polizei geschossen. Sie verfehlte einen Beamten nur knapp. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Bahnhof in Dortmund-Hörde haben Unbekannte am Samstagabend eine Silvesterrakete auf Polizisten gefeuert. Die Rakete traf demnach die Frontscheibe eines Streifenwagens und flog nur knapp am Kopf eines Beamten vorbei.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 23.25 Uhr auf der Hörder Bahnhofsstraße an der Einmündung zur Straße An der Schlanken Mathilde. Dort war die Polizei im Einsatz. Die Polizisten beobachteten drei Männer auf der Brücke der Hörder Bahnhofstraße. Bei ihnen könnte es sich um die Täter handeln.

Die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Alte Benninghofer Straße. Sie sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein und eine stämmige Statur haben. Außerdem hatten sie schwarze Haare. Ein Mann trug demnach eine blaue Daunenjacke, die anderen Männer eine schwarze Daunenjacke. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.