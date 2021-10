Polizei ermittelt in Dortmund

Schüsse auf Friedhof? Verletzte Frau aufgefunden

20.10.2021, 09:53 Uhr | t-online, dpa

Die Polizei im Einsatz: Auf einem Friedhof in Dortmund wurde eine verletzte Frau gefunden. (Quelle: news4 Video-Line)

In Dortmund haben Beamte eine verletzte Frau auf einem Friedhof angetroffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Auf dem Bezirksfriedhof Kemminghausen in Dortmund-Eving hat die Polizei am Dienstagabend eine verletzte Frau gefunden. Zuvor hatte sich ein Zeuge bei den Beamten gemeldet, der Schussgeräusche in der Nähe gehört haben wollte.



Die Frau schwebe nicht in Lebensgefahr und sei ansprechbar, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei hatte am Abend ohne Erfolg nach einem Täter gefahndet. Außerdem sperrte sie umliegende Straßen weiträumig ab.



Die Hintergründe sind weiter unklar. Weitere Details nannte der Sprecher mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Zuvor hatten die "Ruhr Nachrichten" darüber berichtet.