Streich an Halloween eskaliert

14-Jähriger sticht auf Mann ein

02.11.2021, 11:54 Uhr | t-online, nhe

Ein Mann wird mit einem Messer bedroht (Archivbild): In Dortmund ist ein Halloween-Streich eskaliert. (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

Drei Jugendliche waren in Dortmund am Halloween-Abend auf der Straße unterwegs. Weil sie mit Eiern warfen, sprach sie ein Anwohner an – dann eskalierte die Situation.

Am Sonntagabend hat ein 14-Jähriger in Dortmund-Dorstfeld einen Mann mit einem Messer attackiert. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage von t-online. Demnach war der Täter zuvor mit zwei weiteren Jugendlichen zu Halloween auf der Straße.

In der Straße "Am Wasserfall" warfen sie laut Polizeiangaben mit Eiern. Ein Anwohner sprach die Jugendlichen gegen 19.50 Uhr darauf an. Anschließend verfolgte er sie. Im Bereich des Beckstedtwegs habe dann ein 14-Jähriger auf den 38-Jährigen eingestochen. Anschließend flüchteten die Jugendlichen.

Halloween in Dortmund: 14-Jähriger stellt sich

Nachdem der Mann um Hilfe rief, eilten zwei weitere Anwohner zur Hilfe. Auch sie hätten zuvor wegen der Eier-Würfe das Haus verlassen. Ein Notarzt brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Dort wurde er operiert.

Der 14-Jährige meldete sich noch am selben Abend bei der Polizei. Er gab an, mit dem Messer zugestochen zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.