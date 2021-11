Mit Reizstoffspray

Versuchtes Sexualdelikt – 13-Jährige wehrt Angriff ab

08.11.2021, 19:07 Uhr | t-online

Eine Polizeistreife während der Fahrt (Archivbild): In Dortmund wollte ein Unbekannter eine 13-Jährige in ein Gebüsch zerren. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In Dortmund packte ein Unbekannter einem Teenager an den Arm. Der Mann wollte sie wohl ins Gebüsch zerren. Die Polizei sucht nun Zeugen zu der Tat.

Am Sonntagabend hat ein Unbekannter in Dortmund versucht, einen Teenager in ein Gebüsch zu ziehen. Nur wegen des Einsatzes ihres Reizstoffsprays konnte sich die 13-Jährige losreißen.

Nach Polizeiangaben griff der Unbekannte das Mädchen gegen 18.30 Uhr auf dem Muddepenningweg Ecke Hülsenbuschstraße an den Arm. Er versuchte, sie in das Gebüsch zu zerren. Dann setzte die 13-Jährige ihr Spray ein. Der Mann schrie auf und lief über den Waldweg davon.

Die Polizei sucht nun Zeugen zu der Tat. Der Täter war circa 1,85 Meter groß und etwa 40 bis 50 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine weite Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.