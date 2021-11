Trotz Reanimation

53-jähriger Mieter stirbt nach Küchenbrand

29.11.2021, 18:19 Uhr | dpa

Die Rettungskräfte am Einsatzort: Bei einem Brand in Dortmund ist ein 53-Jähriger verstorben. (Quelle: news4 Video-Line)

In Dortmund haben Nachbarn die Feuerwehr wegen eines Brandgeruchs alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden einen Mann in der Küche der Wohnung. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Feuer in der Küche ist in Dortmund ein 53 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Der Bewusstlose sei aus der völlig verrauchten Wohnung geborgen worden, aber noch vor Ort gestorben, teilte die Feuerwehr am Montag in Dortmund mit.



Nachbarn hatten zuvor einen Rauchwarnmelder und Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Polizisten, die nah am Brandort waren, waren die ersten vor Ort. Sie traten die Eingangstür der Wohnung im dritten Stock ein und fanden den Mieter bewusstlos am Boden.



Die Beamten zogen den Mann sofort auf den vorgelagerten Laubengang und übergaben ihn an die wenige Sekunden nach ihnen eingetroffene Besatzung eines Rettungswagens, die sofort mit Reanimationsmaßnahmen begann. Er starb trotz der Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle.

Die Ursache der Verrauchung konnte von einem Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr schnell gefunden und gelöscht werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen der Feuerwehr übernahm die Kriminalpolizei die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache. An dem Einsatz waren insgesamt 39 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwachen beteiligt.