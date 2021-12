Feuerwehreinsatz in Dortmund

Sprinkleranlage nässt größten Weihnachtsbaum der Welt

02.12.2021, 09:35 Uhr | pb, t-online

Größter Weihnachtsbaum der Welt aus Dortmund (Archivfoto): Am Mittwochabend löste hier eine Sprinkleranlage aus, der Baum wurde nass. (Quelle: Future Image/imago images)

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Dortmund am Abend: Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot zum Weihnachtsmarkt aus. Sie fürchteten, dass der dortige Baum in Flammen stehen könnte.

Der größte Weihnachtsbaum der Welt war am Mittwochabend in Dortmund feucht. Der Grund: Die Sprinkleranlage auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt hatte wegen eines Fehlalarms ausgelöst.

Wie die "WAZ" berichtet, rieselten enorme Mengen Löschwasser an dem Baum hinab. Die Sprühanlage wurden kurz nach Beginn des Einsatzes um 18.15 Uhr abgestellt.



Weihnachtsmarkt in Dortmund: Fehlalarm aktivierte Sprinkleranlage

Schäden an den umliegenden Geschäften und Tiefgaragen entstanden demnach nicht. Aufgrund der Größe des Baums und des Weihnachtsmarkts war die Feuerwehr zunächst mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der rund 45 Meter hohe XL-Weihnachtsbaum wird alljährlich aus rund 1.600 sauerländischen Fichten zu einem der weltgrößten Weihnachtsbäume zusammengesetzt. Er gilt als "größter Weihnachtsbaum der Welt". Im vergangenen Jahr war der Baum Tage nach dem Aufbaustart Corona-bedingt wieder zurückgebaut worden.