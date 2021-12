Nach Geisterfahrt

SUV kracht auf A44 in Sattelschlepper – Fahrer stirbt

12.12.2021, 16:24 Uhr | t-online, nhe

Der Unfallort: Ein Pkw ist auf der Autobahn 44 bei Unna in einen Sattelschlepper gekracht. (Quelle: news4 Video-Line)

Auf der A44 bei Unna hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein SUV frontal gegen einen Lkw, ein Fahrer kam ums Leben. Er war offenbar als Geisterfahrer unterwegs.

Am Samstagmorgen ist es auf der Autobahn 44 bei Unna zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen krachte ein SUV zwischen den Anschlussstellen Unna Ost und dem Kreuz Unna in Fahrtrichtung Dortmund in einen Sattelschlepper.

Der 50-jährige Fahrer war ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge zunächst in entgegengesetzter Richtung auf der B1 und dann auf der A44 unterwegs. Die Hintergründe der Falschfahrt waren am Sonntag zunächst unklar.



Der 29-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, der 50-Jährige starb noch am Unfallort. Beamte sperrten die A44 in Fahrtrichtung Dortmund nach dem Unfall am Samstagmorgen.