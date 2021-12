Neues Stiftsquartier in Dortmund

Markthalle am Phönix-See geplant

13.12.2021, 15:03 Uhr | t-online, cco

Die Markthalle soll den Großteil des Erdgeschosses im geplanten Stiftsquartier einnehmen: Dort will die REWE-Tochter Akzenta mit großer Auswahl, Beratung und Produkten lokaler Anbieter punkten. (Quelle: PEP Architekten)

Einen Anlaufpunkt für Feinschmecker gibt es künftig im neuen Stiftsquartier am Phönix-See: 2023 soll dort eine neue Markthalle entstehen. Ein Betreiber wurde bereits gefunden.

Neben Büros und Wohneinheiten soll im Erdgeschoss des geplanten Stiftsquartiers in Dortmund auch eine Markthalle entstehen. Der Plan des Bauherren DIAG stand schon länger, jetzt hat man mit der REWE-Tochter "Akzenta" einen möglichen Betreiber gefunden.

In Wuppertal seien die Akzenta-Märkte bereits "Kult", sagt Akzenta-Geschäftsführer Ulrich Mazurek gegenüber den "Ruhr Nachrichten". Mit vier Märkten ist das Unternehmen dort vertreten. Nun wolle man auch Dortmund "bereichern".

Erreichen wolle man das nicht nur mit einer schönen Optik, sondern auch mit einem vielfältigen Sortiment. "Mit rund 35.000 Artikeln im Sortiment liegen wir deutlich über dem Durchschnitt normaler Supermärkte", so André Kolbinger, ebenfalls Geschäftsführer bei Akzenta.

Visualisierung des geplanten Stiftsquartiers: Aktuell dauern die Bauarbeiten noch an, erst 2023 soll das neue Stiftsquartier am Phönix-See fertiggestellt werden. (Quelle: PEP Architekten)

Dortmund: Fachmarktstände mit Metzgermeistern und Sommeliers

Neben Service und Beratung durch eigene Metzgermeister und Sommeliers soll es an den Fachmarktständen eine große Auswahl an Feinschmecker-Produkten geben. Darunter 400 Sorten Käse, 600 Sorten Wurst, 12.000 Weine in der Vinothek und 160 Sorten Whiskey bei den Spirituosen.

Des Weiteren soll es Bereiche für vegane Alternativen und Drogerieprodukte geben. Als besonderes Event stehen regelmäßige Weinabende und Weinproben für die Kunden auf dem Programm. Eine weitere Besonderheit, mit der man gegenüber den Supermärkten punkten wolle sei die Frische des Angebots, so Mazurek. "Wir haben viele regionale Lieferanten."

Bis die Kunden in den Genuss der neuen Markthalle kommen, dauert es allerdings noch etwas. Das neue Stiftsquartier am Phönix-See soll erst 2023 fertiggestellt werden.