Täter auf der Flucht

Brutaler Überfall am Südfriedhof – Frau verletzt

12.01.2022, 12:15 Uhr | t-online

Die Polizei sucht in Dortmund nach einem unbekannten Mann: Er soll auf einem Friedhof eine Frau ausgeraubt und verletzt haben.

In Dortmund hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag eine 68-Jährige auf dem Südfriedhof überfallen. Wie die Polizei mitteilt, kniete die Frau gegen 16.20 Uhr vor einem Grab, als der Mann sie unvermittelt an der Kapuze packte und zu Boden warf. Die Frau verletzte sich dabei leicht.

Der Unbekannte entriss der Frau ihre Handtasche und flüchtete anschließend in Richtung Große Heimstraße. Laut eines Zeugen soll der Tatverdächtige an der Haltestelle Kreuzstraße in eine U-Bahn Richtung Grevel gestiegen sein. Diese soll er an der Haltestelle Möllerbrücke in unbekannte Richtung verlassen haben.

Überfall auf Friedhof: Polizei sucht Mann

Der Mann ist laut Polizeiangaben etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er ist circa 1,85 Meter groß und von schmaler Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er einen braunen Parka, grau-schwarze Handschuhe und eine blaue OP-Maske. Außerdem hat er auf der rechten Halsseite ein Tattoo.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0231/132-7441 zu melden.