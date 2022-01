Feuerwehr lobt "kleinen Held"

Lebensbedrohlicher Zustand: Siebenjähriger rettet Vater

12.01.2022, 20:56 Uhr | t-online, mtt

Die Feuerwehr Dortmund ist voll des Lobes für einen Siebenjährigen. Der "kleine Held" habe erkannt, dass sein Papa in einer lebensgefährlichen Situation war – und dann alles richtig gemacht.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt: Die Feuerwehr Dortmund lobt in einer Mitteilung vom Mittwoch einen kleinen Jungen in den höchsten Tönen.

Gegen 18:10 Uhr sei am Montag in der Leitstelle der Feuerwehr ein ganz besonderer Notruf eingegangen, schreiben die Retter darin: "Eine Kinderstimme erklärte dem Leitstellendisponenten, der den Anruf annahm, in einer für das Alter sehr ruhigen und sachlichen Art und Weise, dass es seinem Vater sehr schlecht gehe. Er liege komisch auf der Couch, habe Schweiß auf der Stirn und sei nicht ansprechbar."

Laut Feuerwehr alles "Anzeichen für den lebensbedrohlichen Gesundheitszustand seines Vaters", die das Kind richtig erkannte.

Der Siebenjährige sei in dieser heiklen Situation besonnen geblieben: Er konnte die genaue Wohnanschrift nennen, sodass die Feuerwehr umgehend einen Rettungswagen und einen Notarzt in den Stadtteil Löttringhausen schicken konnte.

Feuerwehr Dortmund: "Von unserer Seite aus ein ganz großes Lob"

"An der Einsatzstelle angekommen fanden die Rettungskräfte den Vater in der von dem Jungen angegebenen Lage vor", heißt es in der Meldung weiter. "Bei den Untersuchungen durch die beiden Notfallsanitäter bestätigte sich das vorher im Telefonat durch den Jungen angegebene Krankheitsbild."

Schließlich ging alles gut aus: Der Notarzt behandelte den Vater, dieser wachte aus seiner Bewusstlosigkeit auf und konnte laut Feuerwehr in die Obhut der inzwischen eingetroffenen Mutter des Jungen übergeben werden. Ein Transport in ein Krankenhaus sei nicht mehr erforderlich gewesen.

Als Dank, dass seinem Vater geholfen wurde, schenkte der Junge den Rettern sogar noch einen Schokoladennikolaus. "Von unserer Seite aus ein ganz großes Lob an den kleinen Helden", schließen diese ihre Mitteilung.