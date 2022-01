Feuerwehreinsatz in Dortmund

Frau soll eigene Wohnung angezündet haben

17.01.2022, 10:42 Uhr | t-online

Die Feuerwehr mit Drehleiter im Einsatz: In der südlichen Innenstadt hat es in einer Wohnung gebrannt. (Quelle: news4 Video-Line)

Einsatz für die Feuerwehr im Dortmunder Kreuzviertel: In einer Wohnung hat eine Frau mutmaßlich selbst ein Feuer gelegt. Die Rettungskräfte löschten den Brand.

In der südlichen Stadtmitte von Dortmund hat es am Montagmorgen an einem Mehrfamilienhaus in der Berswordtstraße gebrannt. Das Feuer brach gegen 8 Uhr auf einem Balkon zum Innenhof im fünften Stock aus. Die Feuerwehr leitete Löschmaßnahmen über das Treppenhaus und über die Drehleiter ein. Sie konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Gebäudekomplex verhindern.

Nach ersten Informationen soll der Brand laut eines Sprechers der Feuerwehr von einer Frau gelegt worden sein, die sich noch in der Wohnung befand. "So wie es aussieht, war die Person in einer psychischen Ausnahmesituation".



Sie sei demnach immer wieder auf dem Balkon sichtbar gewesen. Laut eines Reporters rief die Frau zwischenzeitlich: "Ich verbrenne hier nur meinen Müll. Am besten, ihr geht alle nach Hause".

Einsatz in Dortmund: Eine Person verletzt

"Wir konnten von außen sehen, dass sie an einem Fenster noch weitere Kerzen und Einrichtungsgegenstände angezündet hat. Das konnten wir aber schnell eindämmen", so der Feuerwehr-Sprecher.

Denn: Parallel zu den Löscharbeiten öffneten die Einsatzkräfte die Eingangstür der Frau. Die Polizei brachte sie in Gewahrsam und führte sie dem Rettungsdienst zu. Eine Person soll bei dem Einsatz verletzt worden sein, schreiben die "Ruhr Nachrichten".