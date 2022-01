Polizei sucht Zeugen

Unbekannte missbrauchen Frau am helllichten Tag

20.01.2022, 17:52 Uhr | t-online, ads

In Witten nahe Dortmund ist eine Frau am helllichten Tag von zwei Männern missbraucht worden. Die Polizei sucht mit Beschreibungen nach den Tätern – und nach wichtigen Zeuginnen.

Eine 43-Jährige wurde am Sonntagmittag (16. Januar) in Witten südwestlich von Dortmund von zwei Unbekannten missbraucht. Wie die Polizei Bochum mitteilt, sei sie von der Herdecker Straße auf dem Rheinischen Esel in Richtung Wittener Innenstadt unterwegs gewesen, als sie von den Tätern angesprochen wurde.

Demnach zogen sie die Frau kurzerhand gewaltsam auf eine angrenzende Wiese und missbrauchten sie dort. Nach dem Übergriff ergriffen die unbekannten Täter die Flucht. Die 43-Jährige sei dann in der Märkischen Straße von zwei Frauen angesprochen worden, die ihr einen Rettungswagen riefen.



Sexueller Übergriff in Witten: Hilfsbereite Zeuginnen gesucht

Die Polizei bittet insbesondere die beiden hilfsbereiten Zeuginnen, und auch weitere Personen, die den Angriff beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter 0234 909-4105, beziehungsweise 0234 909-4441, zu melden. Die beiden Täter werden als zwischen 30 und 35 Jahre alt beschrieben und sollen sich auf Russisch oder Ukrainisch unterhalten haben.

Einer der Männer sei etwa 1.70 Meter groß und stämmig gewesen, habe die Haare kurz und eine dunkelblaue Jeans, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke sowie eine Silberkette getragen. Sein Komplize sei knapp 1.80 Meter groß, schlank und dunkelblond gewesen und habe eine schwarze Jacke getragen.

Hinweis: In einer früheren Fassung dieser Meldung hieß es, dass das Opfer von den Männern vergewaltigt worden sei. Laut Polizei Bochum wurde sie von den nun gesuchten Angreifern jedoch sexuell missbraucht.