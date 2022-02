Staatsschutz ermittelt

Hakenkreuz an Dortmunder Moschee geschmiert

11.02.2022, 14:22 Uhr | t-online, nhe, AFP

Ein Polizeiwagen (Archivbild): In Dortmund haben Unbekannte ein Hakenkreuz an eine Moschee geschmiert. (Quelle: RHR-Foto/imago images)

Innerhalb kurzer Zeit haben Unbekannte in Dortmund zwei Hakenkreuze an eine Moschee gemalt. Der Staatsschutz hat sich eingeschaltet.

Unbekannte haben in Dortmund die Moschee einer türkischen Gemeinde in der Ofenstraße mit einem Hakenkreuz beschmiert. Auf der Eingangstür entdeckte der Verantwortliche der türkischen Gemeinde das 40 mal 40 Zentimeter große Hakenkreuz, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach ereignete sich die Tat zwischen Dienstag und Mittwoch.

Bereits am 22. Januar soll eine ähnliche Tat begangen worden sein. Diese habe die Gemeinde aber nicht angezeigt, so die Beamten. Die Schmiererei habe sie eigenständig beseitigt.



Hakenkreuz an Moschee: Auch Schweinekopf hing an einem Gotteshaus

Es sind nicht die einzigen Angriffe auf Dortmunder Moscheen in letzter Zeit. So hatte Anfang Dezember eine Person beispielsweise einen Schweinekopf an einer Moschee im Stadtteil Eving befestigt.

Der Staatsschutz nahm Ermittlungen auf und bittet mögliche Zeugen der jetzigen Vorfälle um Hinweise. Diese können sich unter der Nummer 0231/132-7441 melden.