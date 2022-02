Einsatz in Dortmund

Fünf Personen bei Feuer in Innenstadt verletzt

16.02.2022, 10:53 Uhr | dpa, t-online

Einsatz für die Feuerwehr in Dortmund: Flammen schlugen am Abend aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt. Die Feuerwehr musste fünf Personen retten.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer war am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der vierten Etage einer Wohnung der Adlerstraße ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.



Flammen schlagen aus einem Fenster: Fünf Personen wurden bei dem Feuer verletzt (Quelle: Feuerwehr Dortmund)



Beim Eintreffen am Einsatzort stellte die Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung fest. Mit einer Drehleiter rettete sie zwei Personen aus einer Nachbarwohnung. Sie machten sich am Fenster bemerkbar, da der Treppenraum bereits verraucht war. Außerdem begleitete die Feuerwehr drei weitere Personen ins Freie. Alle fünf Personen wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle, ein Zimmer der betroffenen Wohnung brannte aber komplett aus. Der Einsatz dauerte zwei Stunden, zudem waren umfangreiche Nachlösch- und Aufräumarbeiten notwendig. Die Brandursache war zunächst unklar.