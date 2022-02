Dortmund

Falsch geparkte Autos behindern Feuerwehreinsatz

25.02.2022, 17:04 Uhr | dpa

Falsch geparkte Autos in einer Dortmunder Wohnsiedlungen habe einen Feuerwehreinsatz erheblich erschwert. Ein Kamin drohte vom Dach eines sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses zu stürzen, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. "An der Einsatzstelle war es jedoch auf Grund von parkenden Pkw weder möglich in die Straße einzufahren, noch das Fahrzeug in Stellung zu bringen." In der Straße sei in weiten Teilen in zweiter Reihe geparkt worden. Man habe daraufhin ein Fahrzeug mit einer Drehleiter nachgeordert, das "nur unter größten Schwierigkeiten und sehr langsam" in die Straße einfahren konnte.

Auch für das Abstützen des Fahrzeugs sei erheblichen Aufwand erforderlich gewesen. Teilweise habe man die vier Stützen, die es zur Stabilisierung des Einsatzwagens am Boden brauche, unter den parkenden Autos entlang geführt, erläuterte ein Sprecher. Der abgebrochene Schornstein sei von Einsatzkräften schließlich über die Drehleiter gesichert worden. Die Feuerwehr warnte: Wäre es um einem Brandeinsatz und die Rettung von Menschenleben gegangen, "hätte die Feuerwehr auf Grund der zugeparkten Straße nicht zeitgerecht eingreifen können".