Verdacht auf versuchten Totschlag

19-Jähriger greift Vater mit Messer an – schwer verletzt

02.04.2022, 18:29 Uhr | dpa

In Dortmund kam es offenbar zu einer schweren Auseinandersetzung innerhalb einer Familie. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Ein 19-Jähriger soll in Dortmund seinen Vater angegriffen und mit einem Messerstich verletzt haben. Der Mann sei nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit.

Nach ersten Erkenntnissen habe der 19-Jährige dem Vater am Freitagabend in der gemeinsamen Wohnung in den Oberkörper gestochen. Der Sohn sei am Samstag in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden.



Gegen ihn werde wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung ermittelt. Angaben zu den Hintergründen des Angriffs machte die Polizei zunächst nicht.