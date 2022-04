In der Westfalenhalle

Große Dortmunder Messe verschoben – wegen Ukraine-Krieg

05.04.2022, 11:06 Uhr | t-online

Im Mai sollte es in der Westfalenhalle in Dortmund alles rund um das Thema Tattoo geben. Doch daraus wird nichts: Die Veranstalter haben die Messe verschoben. Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine.

Eine große Messe in der Dortmunder Westfalenhalle wird nicht wie geplant vom 20. bis zum 22. Mai 2022 stattfinden. Das haben die Veranstalter der "TattooCON" – einer Convention rund um Tattoos – in den sozialen Medien mitgeteilt.



Grund dafür sind demnach der Krieg in der Ukraine und die geflüchteten Menschen, die möglicherweise zukünftig noch am Veranstaltungsort in der Dortmunder Westfalenhalle untergebracht werden. "Keinesfalls wollen wir bei diesem Unterfangen mit unserer Veranstaltung für Konfliktpotenzial sorgen", heißt es in der Mitteilung.

"Haben uns Entscheidung nicht leicht gemacht"

In Dortmund kommen verhältnismäßig viele Flüchtlinge aus der Ukraine unter. Bis zum Ende der vergangenen Woche waren es offiziell mehr als 4.500 Personen. Grund dafür sind laut Stadt die rund 3.500 Personen, die bereits Dortmund leben und Angehörige oder Freunde der Geflüchteten sind.



Außerdem sei Dortmund ein Verkehrsknotenpunkt in NRW und Ukrainern bekannt, "weil Dynamo Kiew in der Champions League gegen den BVB gespielt hat", hieß es seitens der Stadt Mitte März. Weitere Geflüchtete werden wohl folgen. "Die Menschen, die zu uns nach Dortmund kommen, werden nicht abgewiesen", so Sozialdezernentin Birgit Zoerner in der vergangenen Woche.

Wohl auch deshalb schreiben die Veranstalter der "TattooCON": "Wir als Veranstalter haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, doch die Argumente für ein Verschieben haben sich in den vergangenen Wochen stark gehäuft." Einen neuen Termin für die Veranstaltung gibt es bereits. Demnach wird sie um ein Jahr verschoben: Sie findet nun vom 2. bis zum 4. Juni 2023 statt. Tickets behalten ihre Gültigkeit.