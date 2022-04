Hintergründe unklar

Maskierte Einbrecher bringen Mann in Wohnung um

09.04.2022, 11:59 Uhr | pb, t-online

Tatort in Dortmund-Oestrich: Ein 27-jähriger Mann kam in diesem Haus ums Leben. (Quelle: news4 Video-Line)

Polizeieinsatz in Oestrich in der Nacht: Dort kam ein Mann ums Leben – zuvor hatten maskierte Männer versucht, in seine Wohnung einzubrechen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

In Dortmund-Oestrich ist am frühen Samstagmorgen ein 27-jähriger Mann tot aufgefunden worden – er ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die örtliche Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Zunächst hatten die "Ruhr Nachrichten" berichtet.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass sich zwei maskierte Männer gewaltsamen Zutritt zu der Wohnung des Mannes verschafft hätten. Dieser habe zunächst noch versucht, die Tür zu blocken – sei dann jedoch überwältigt worden und bei dem Angriff verstorben.

Familienangehörige hätten demnach über den Notruf die Polizei alarmiert. Laut "Bild" habe der Mann dort mit sieben Familienangehörigen gelebt – darunter auch mehrere Kinder. Staatsanwaltschaft und Polizei haben für den Nachmittag eine gemeinsame Pressemitteilung angekündigt. Sie waren am Vormittag zunächst nicht zu erreichen.