Streit zwischen 20 bis 30 Personen

Jugendliche durch Messer verletzt – Flucht in U-Bahn-Tunnel

13.04.2022, 13:05 Uhr | t-online

Polizeiwagen am Einsatzort: In Dortmund kam es zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. (Quelle: News4 Video-Line)

Großeinsatz der Polizei Dortmund: Bei einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen sind zwei von ihnen verletzt worden. Anschließend flüchteten sie – und versuchten, durch einen U-Bahn-Schacht zu entkommen.

In der Dortmunder Nordstadt sind am Dienstagabend zwei Jugendliche durch Messerstiche verletzt worden. Die Polizei war gegen 20 Uhr mit einem Großaufgebot am Einsatzort in der Münsterstraße, da sich laut Einsatzkräften 20 bis 30 Jugendliche prügelten.

Noch während des Streits flüchtete eine Gruppe von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren in eine U-Bahn an der Haltestelle "Fredenbaum". Die Polizei konnte die Bahn an der "Münsterstraße" stoppen und die Jugendlichen kontrollieren. Sie versuchten laut Polizei teilweise, in den U-Bahnschacht zu flüchten.

Schlägerei in Dortmund: Ermittlungen dauern an

Die Beamten beschlagnahmten Messer und Werkzeuge. Die Minderjährigen wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung an. Die Ermittlungen zur Tat und zu den Hintergründen dauern an.

Beide durch Messerstiche verletzten Jugendlichen wurden in ein Krankenhaus gebracht.