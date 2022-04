Überwachungsvideos gesichert

Unbekannte bedrohen Zugbegleiter mit Messer

20.04.2022, 11:35 Uhr | t-online, ads

Fahrzeuge der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof (Archivbild): Nach seiner Ankunft erstattete der 48-Jährige Anzeige. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

Ticketkontrolle eskaliert: Auf einer Fahrt nach Dortmund ist ein Zugbegleiter offenbar mit einem Messer bedroht worden. Die zwei jugendlichen Verdächtigen sind flüchtig.

Ein Zugbegleiter soll am Dienstag in der Regionalbahn 43 bedroht worden sein. Wie die Bundespolizei Dortmund angibt, sei der 48-Jährige gegen 14.30 Uhr auf der Fahrt zwischen Gelsenkirchen-Buer Süd und Gladbeck-Ost dabei gewesen, Fahrscheine zu kontrollieren.

Einer der beiden Jugendlichen habe ihm dabei zwar sein Ticket gezeigt, sich jedoch geweigert, es ihm zu geben. Stattdessen solle der Zugbegleiter "abhauen". Das tat der Zugbegleiter jedoch nicht, woraufhin der Jugendliche sein T-Shirt gehoben und ein Kampfmesser in seinem Hosenbund gezeigt habe. "Zudem soll der Jugendliche gesagt haben, dass er kein Problem habe, dieses auch einzusetzen", heißt es weiter.



Bedrohung im Zug nach Dortmund: Polizei wertet Videos aus

Der 48-Jährige habe die beiden Jugendlichen dann des Zugs verwiesen, am Bahnhof Gladbeck-Ost seien sie geflüchtet. Knapp eineinhalb Stunden später erstattete der Zugbegleiter der Bundespolizei zufolge dann am Hauptbahnhof in Dortmund Anzeige.

Die Beamten forderten daraufhin das Videomaterial aus der Kameraüberwachung an und ermitteln nun wegen Bedrohung gegen die noch unbekannten Jugendlichen.