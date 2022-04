Mann stellt sich der Polizei

21-Jähriger soll Gleichaltrigen getötet haben

25.04.2022, 12:40 Uhr | dpa, t-online

In Dortmund ist am Wochenende ein die Leiche eines 21-Jährigen gefunden worden – getötet durch einen Stich in den Hals. Am Sonntagabend stellte sich daraufhin ein junger Mann.

Ein 21 Jahre alter Bochumer ist tot in einer Wohnung in Dortmund gefunden worden. Es handele sich ersten Erkenntnissen zufolge um ein Tötungsdelikt, sagte die zuständige Staatsanwältin Milena Klement am Montag. Ein Tatverdächtiger habe sich am Sonntagabend gestellt.



Weitere Details zu dem Leichenfund am Samstagabend im Stadtteil Marten blieben zunächst unklar. Zunächst hatten Polizisten die 26-jährige Wohnungsinhaberin festgenommen, heißt es in einer Mitteilung. Der Tatverdacht gegen sie habe sich jedoch nicht erhärtet, weshalb sie wieder entlassen worden war. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.