Polizei zeigt Foto

13-Jährige in NRW seit drei Wochen vermisst

26.04.2022, 20:18 Uhr | pb, t-online

Haben Sie Josy gesehen? Die 13-Jährige aus Dorsten wird seit Anfang April vermisst. Nun hat die Polizei ein Foto der Vermissten veröffentlicht – und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Seit dem 2. April wird in Nordrhein-Westfalen (NRW) die 13 Jahre alte Josy vermisst. Die Polizei Recklinghausen veröffentlichte am Dienstag ein Foto der Vermissten – und bat die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens. In der Meldung heißt es, dass der Teenager nicht zum ersten Mal weg sei, sich in der Vergangenheit jedoch immer wieder gemeldet habe.

Weil es dazu seit Anfang April jedoch nicht gekommen sei, habe man sich nun zu dem Aufruf an die Öffentlichkeit entschieden. Dabei wiesen die Beamten in ihrer Pressemitteilung auch auf einen Fehler im Fahndungsportal des Landes Nordrhein-Westfalen hin, auf dem ebenfalls über die vermisste Josy berichtet worden war. Demnach komme der Teenager aus Dorsten, und nicht Marl, wie auf der Seite behauptet.



Die Ermittler beschreiben Josy als 1,70 Meter groß. Sie habe eine schlanke Figur und trage schwarze Haare sowie ein auffälliges Nasenpiercing. Weitere Informationen zu ihrer Beschreibung wurden nicht bekannt.



Menschen, die das Mädchen gesehen haben, können der Polizei Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort unter der Telefonnummer 0800 2361 111 geben.