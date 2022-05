Graffiti-Attacke auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf der Hohensyburg: In der Nacht haben Unbekannte ihr ein mehrere Quadratmeter gro├čen Schriftzug angebracht. F├╝hrt die Spur in die linksextreme Szene?

In Nordrhein-Westfalen haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag das Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf der Hohensyburg bei Dortmund besch├Ądigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat der Staatsschutz der ├Ârtlichen Polizei die Ermittlungen in dem Fall ├╝bernommen.