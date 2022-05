Die Kriminalpolizei in Dortmund hat darauf hingewiesen, dass es vermehrt zu Diebstählen in der Innenstadt kommt. Die Täter: Kinder im Alter zwischen gerade mal sieben und elf Jahren.

Statt zur Musikstunde oder zum Sportverein zu gehen, ziehen sie die Dortmunder ab: Die Kriminalpolizei hat in einer Mitteilung vor minderjährigen Dieben gewarnt, die in der Innenstadt "auf Taschendiebstähle in der Außengastronomie spezialisiert sind".

Dortmund: Erst spielen, dann Handtasche im Café stehlen

So sei es laut Polizei k√ľrzlich einer 64-J√§hrigen ergangen, die ihre Handtasche im Au√üenbereich einer Bar am Westenhellweg an eine Stuhllehne h√§ngte. In unmittelbarer N√§he spielten mehrere, etwa zehn- bis elfj√§hrige Kinder.