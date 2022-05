Erst eine hinterh├Ąltige Attacke auf dem B├╝rgersteig, dann noch ein Faustkampf bei der Festnahme des mutma├člichen T├Ąters: In Dortmund musste die Polizei zu einem ungew├Âhnlichen Einsatz ausr├╝cken.

In Dortmund-Wickede ist eine Frau durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Attacke bereits am Dienstag.