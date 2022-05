Mann fährt Wurfmesser mit Tochter im Kinderwagen

Weil er verfassungsfeindliche Tattoos sichtbar am Bein getragen hat, wurde ein Vater in Dortmund von der Bundespolizei kontrolliert. Im Kinderwagen machten die Beamten dann eine gefährliche Entdeckung.

Bei der Kontrolle eines Mannes mit Hakenkreuz-Tattoo an der Wade hat die Bundespolizei in Dortmund in seinem Kinderwagen ein gefährliches Wurfmesser gefunden. Es sei sichergestellt worden, teilte die Polizei am Montag mit.