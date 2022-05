Vorwürfe: Polizei überprüft Verkehrskontrolle

Die Polizei Dortmund geht Vorw├╝rfen nach, Beamte h├Ątten sich bei einer Verkehrskontrolle gegen├╝ber drei jungen Frauen gewaltt├Ątig und rassistisch verhalten. In sozialen Medien wurde ein entsprechendes Video, ├╝ber das die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) berichtete, vielfach geteilt und diskutiert.

In dem Video ist zu sehen, wie eine der Jugendlichen auf der Stra├če sitzt und weint. Einer der Polizisten schreit die junge Frau an. Eine weitere Jugendliche sagte, der Polizist habe sie angriffen und rassistische Begriffen benutzt.

Wie es in der Mitteilung weiter hie├č, kann nach einer ersten Pr├╝fung best├Ątigt werden, dass Einsatzkr├Ąfte der Dortmunder Polizei die drei Jugendlichen kontrollieren wollten. Die 14, 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen seien am Freitagabend gemeinsam auf nur einem E-Scooter in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen.