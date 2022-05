Nach der öffentlichen Kritik an einer Polizei-Kontrolle in Dortmund übernimmt aus Neutralitätsgründen die Recklinghausener Polizei die Ermittlungen. Es werde mit allen Beteiligten – den kontrollierten Jugendlichen, den Eltern und den Polizeibeamten – gesprochen, sagte eine Dortmunder Polizeisprecherin. "Das wird ohne Voreingenommenheit und sehr gründlich aufgeklärt." Ergebnisse würden so schnell möglich kommuniziert, sagte eine Polizeisprecherin in Recklinghausen.