Am Montagabend waren starke Unwetter ├╝ber Nordrhein-Westfalen (NRW) hinweggezogen: Vor allem das Ruhrgebiet war von den Schauern betroffen. Berichte ├╝ber gr├Â├čere Sch├Ąden blieben am Dienstagmorgen zun├Ąchst aus. Zwischenzeitlich waren in der Region rund um Dortmund bis zu 15 Liter Regen pro Quadratmeter in der Stunde auf den Boden geprasselt ÔÇô auch zahlreiche Blitze zuckten ├╝ber den Himmel.