Einbrecher bleibt mit Fuß in gekipptem Fenster hängen

Beim Einbruch in ein Altenwohnheim in Dortmund ist ein 26-JĂ€hriger mit dem Fuß in einem gekippten Fenster hĂ€ngen geblieben. ReinigungskrĂ€fte hatten den feststeckenden Einbrecher am frĂŒhen Mittwochmorgen entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die anrĂŒckenden Beamten befreiten den polizeibekannten Mann mit einem Brecheisen aus seiner Lage.