Aktualisiert am 31.05.2022 - 13:18 Uhr

Aktualisiert am 31.05.2022 - 13:18 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Sch├╝sse in Dortmund: 32-J├Ąhriger stirbt

Mehrere Kugeln haben am Sonntag einen 32-J├Ąhrigen in Dortmund getroffen. Ein Mann im Kapuzenshirt rannte weg. Nun ist das Opfer seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei sucht weiter nach dem T├Ąter.

Nach den Sch├╝ssen am fr├╝hen Sonntagmorgen im Borsigplatzviertel ist das Opfer gestorben. "Der 32-j├Ąhrige Dortmunder erlag am gestrigen Abend seinen Verletzungen", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.