Club-Chef Watzke setzt Hoffnung in Terzic: Kennt BVB-Seele

Gesch├Ąftsf├╝hrer Hans-Joachim Watzke setzt gro├če Hoffnungen in die Arbeit des neuen Dortmunder Trainers Edin Terzic. "Er ist jemand, der die Menschen im Ruhrgebiet anspricht, und er kennt auch die Seele von Borussia Dortmund. Wir f├╝hlen uns jetzt mit ihm gut. Aber er muss trotzdem Spiele gewinnen", sagte der Chef des Fu├čball-Bundesligisten am Sonntag bei Sky in der Halbzeit des U19-Endspiels zwischen Hertha BSC und dem BVB in Berlin.