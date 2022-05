Polizei stellt Kinder vor Diebstahl von Edelmetallen

Drei Kinder haben in Dortmund nach Polizeiangaben versucht, auf einem Firmengel├Ąnde Edelmetalle zu stehlen. Zeugen h├Ątten am Sonntagabend verd├Ąchtige Personen bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten stie├čen dort auf Kabel, die bereits f├╝r den Abtransport bereitgelegt waren. Mit Bildern einer ├ťberwachungskamera habe man drei Jungen identifizieren k├Ânnen, berichtete die Polizei am Montag. Die Verd├Ąchtigen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren seien ausfindig gemacht und zur Polizeiwache gebracht worden. Ein Verfahren wegen Verdachts des Bandendiebstahls wurde eingeleitet.