Nachts um 2.50 Uhr im Ruhrgebiet: Ein Autoposer will es wissen, l├Ąsst die Reifen durchdrehen und den Motor aufheulen. Doch bei dem Wagen, den er zum Rennen herausfordert, handelt es sich ausgerechnet um ein Zivilfahrzeug der Kripo.

In Bochum hat sich ein Mann den falschen Kontrahenten f├╝r ein illegales Autorennen ausgesucht. In den fr├╝hen Morgenstunden des Dienstags wollte er sich mit einem Zivilauto der Polizei messen.

Wie die Beamten mitteilten, war ein Team der Kripo gerade auf dem R├╝ckweg von einem Einsatz, als ein Autofahrer mit Dortmunder Kennzeichen versuchte, die Polizisten zu provozieren: Gegen 2.50 Uhr lie├č der Unbekannte demnach in einem 1er BMW den Motor aufheulen und die Reifen durchdrehen, beschleunigte an der Kreuzung Wittener Stra├če/Ferdinandstra├če in Richtung Innenstadt und bremste vor dem Kripo-Fahrzeug mehrfach stark ab.