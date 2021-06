Duisburg

Duisburg holt belgischen Torhüter Coppens aus Unterhaching

23.06.2021, 20:35 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat in Jo Coppens einen erfahrenen Torhüter verpflichtet. Der 30-Jährige bestritt für Cercle Brügge 37 Erstliga-Spiele in seiner belgischen Heimat, 68 Zweitliga-Spiele in den Niederlanden sowie 30 Drittliga-Partien für Carl Zeiss Jena und zuletzt für die SpVgg Unterhaching in Deutschland. Er kommt ablösefrei vom Drittliga-Absteiger aus Bayern.