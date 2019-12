An Heiligabend

Herzloser Dieb stiehlt Kindern Weihnachtsgeschenke

25.12.2019, 08:28 Uhr | t-online.de

Ein Polizeiauto in Erfurt: An Heiligabend wurden hier zwei Kindern die Geschenke gestohlen. (Quelle: Karina Hessland/dpa)

Wie kann man nur so herzlos sein? In Erfurt ist ein Unbekannter ausgerechnet am Heiligabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen – und stahl dort die Geschenke mehrerer Kinder.

In Erfurt hat ein Unbekannter an Heiligabend aus einem Mehrfamilienhaus die Geschenke von zwei kleinen Kindern gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brach der Täter am Nachmittag in den Keller des Gebäudes in der Erfurter Innenstadt nahe des Hirschgartens ein.

Anschließend nahm er die liebevoll verpackten Präsente einfach mit. Sie waren dort ursprünglich vor neugierigen Kinderaugen aufbewahrt worden. Die Polizei hofft jetzt, dass wenigstes noch "ein paar provisorisch zusammengetragene Kleinigkeiten für strahlende Kinderaugen sorgen" werden, heißt es in der Mitteilung.