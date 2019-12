Europäisches Ranking

Erfurter Weihnachtsmarkt war 2019 bundesweit der schönste

27.12.2019, 11:36 Uhr | t-online.de

Der Erfurter Kneipenchor in der MDR-Show "Weihnachten bei uns": Die Show wurde live vom Domplatz ausgestrahlt. (Quelle: M. Kremer/Future Image/imago images)

Der 169. Weihnachtsmarkt in Erfurt hat für eine wunderschöne Vorweihnachtszeit gesorgt. Täglich besuchten rund 80.000 Personen den Markt – und das aus gutem Grund.

Vom 26. November bis zum 22. Dezember hat der 169. Weihnachtsmarkt in Erfurt in eine bunte Winterwelt geladen. Eine besondere Attraktion war auch in diesem Jahr der Weihnachtsbaum auf dem Domplatz, eine etwa 22 Meter hohe Weißtanne aus Martinsfeld im Eichsfeld. Besonders war auch die Oberammergauer Weihnachtsgrippe mit handgeschnitzten Holzfiguren und der Märchenwald.

Ein großes Highlight war außerdem die Live-Übertragung der MDR-Sendung "Weihnachten bei uns" vom Domplatz. Viele Künstler und Gäste waren vor Ort, um die vorweihnachtliche Stimmung mit Musik und Gesang abzurunden.



Das sind nur einige der Gründe, warum der Erfurter Weihnachtsmarkt es im diesjährigen Europäischen Weihnachtsmarktranking auch ganz weit nach vorne geschafft hat. Er ist zum fünftschönsten Markt in Europa gekürt worden. Damit landete er in Deutschland auf Platz 1.

Und das hat sich auch bei der Besucherzahl bemerkbar gemacht. Täglich haben rund 81.000 Menschen dem Markt einen Besuch abgestattet. Speziell am letzten Tag haben sich die Erfurter noch einmal gebührend von dem Weihnachtsmarkt verabschiedet: 110.000 Menschen waren vor Ort. Insgesamt konnte die Stadt in diesem Jahr eine Besucherzahl von 2,2 Millionen Gästen verzeichnen.