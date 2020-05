Frau rief um Hilfe

Wasserpistolen-Attacke ruft Polizei auf Plan

15.05.2020, 18:54 Uhr | dpa

In Erfurt hat ein Anwohner beobachtet, wie ein Mann eine Frau scheinbar gegen ihren Willen in eine Wohnung zerrte. Als die Polizei anrückte, stellte sich das als ein Scherz heraus.

Wegen Spritzer aus einer Wasserpistole sind in Erfurt gleich mehrere Polizisten in Streifenwagen angerückt. Ein Zeuge hatte nach Polizeiangaben von Freitag beobachtet, wie eine Frau auf einem Balkon in eine Wohnung gezerrt wurde und Hilferufe gehört. In der betroffenen Wohnung stießen die Beamten aber "auf keine verängstigte, sondern eine durchnässte Frau", wie es hieß.



Es stellte sich demnach heraus, dass der 27 Jahre alte Freund der Frau diese mit einer Wasserpistole bespritzt hatte, wogegen sie lautstark Einwand erhoben hatte.