Plastiktüte im Wasser

Kinder finden Schusswaffe an Flusslauf

29.05.2020, 16:30 Uhr | t-online.de

Eine verwitterte Schusswaffe: Kinder fanden diese an der Gera in Erfurt. (Quelle: Landespolizei Erfurt)

Spielende Kinder haben am Flusslauf der Gera in Erfurt eine verdächtige Plastiktüte entdeckt. Darin befand sich eine Schusswaffe – und ein dazugehöriges Magazin.

Hinter dem Nordbad in Erfurt haben drei Kinder einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Am Ufer der Gera entdeckten sie eine Pistole, die in einer Plastiktüte versteckt war.

Diese (echte) #Beretta fanden gestern Kinder beim Spielen am Flusslauf der #Gera in #Erfurt.



Sie war zusammen mit einem Magazin in eine Tüte eingewickelt und ist sehr korrodiert und verschmutzt.



Nun laufen die Ermittlungen zu Herkunft + Eigentümer der #Pistole. pic.twitter.com/sna4rSnVdC — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) May 29, 2020

Wie die Polizei mitteilt, war die Schusswaffe bereits stark verwittert und verschmutzt. Außerdem befand sich in dem Kunststoffbeutel auch ein dazugehöriges Magazin. Beamte der Polizei stellten die Waffe sicher. Vermutlich handelt es sich dabei um eine "Beretta 92". Woher die Pistole kommt und wer der Eigentümer ist, ist noch unklar.