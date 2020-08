Erfurt

"Ayoka": Name für Erfurter Elefantenkalb ausgewählt

27.08.2020, 10:25 Uhr | dpa

Das Anfang August im Erfurter Zoo geborene Elefantenmädchen soll Ayoka heißen. Der Name sei unter 1600 eingegangenen Vorschlägen ausgewählt worden, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Er stamme "aus einer afrikanischen Sprache" und bedeute so viel wie "die, die allen Freude macht".

"Wir sind beeindruckt, welche Resonanz der Aufruf, der über Antenne Thüringen startete, hervorgerufen hat und überwältigt, über die tollen Vorschläge der Thüringer", sagte Zooparkdirektorin Dr. Sabine Merz laut Mitteilung. "Ayoka drückt unsere Freude aus, dass nach 60 Jahren ein Elefantenkind im Erfurter Zoopark gesund zur Welt gekommen ist und die Mutter es angenommen hat."

Ayoka gehe es gut, sie sei inzwischen neben ihrer Mutter auch an die anderen weiblichen Elefanten im Zoo gewöhnt worden, sagte Zoo-Sprecher Sebastian Krüger. Die Taufe per Wasserschlauch sei für den 3. September geplant.