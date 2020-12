Erfurt

In Erfurt beginnt die "Aktion des Herzens" der Stadtmission

06.12.2020, 01:34 Uhr | dpa

Kuchen und Lebkuchen im "Restaurant des Herzens" in Erfurt. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Auch in diesem Jahr bietet die Stadtmission Erfurt Bedürftigen ein "Restaurant des Herzens" - coronabedingt jedoch als "Aktion des Herzens". Von heute bis zum 29. Januar werden täglich rund 200 Essensportionen gekocht. Allerdings können die Mahlzeiten nicht wie sonst üblich gemeinsam eingenommen werden, sondern werden in Einweggeschirr verpackt mitgegeben. In der vergangenen Saison des "Restaurants des Herzens" haben nach Angaben der Stadtmission rund 11 000 Gäste Hilfe, Geborgenheit und Gemeinschaft gefunden. Die Einrichtung der Evangelischen Stadtmission beginnt traditionell zum Nikolaustag.