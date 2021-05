Erfurt

Ex-Freundin verletzt: Ex-Polizist zu langer Haft verurteilt

20.05.2021, 14:13 Uhr | dpa

Ein ehemaliger Polizist ist unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Betrugs am Landgericht Erfurt zu sieben Jahre und neun Monaten Haft verurteilt worden. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte seine ehemalige Lebensgefährtin im August vergangenen absichtlich attackiert habe, wie die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsverkündung am Donnerstag sagte. "Die Kammer ist überzeugt, dass er sich rächen wollte", so die Richterin. Er habe die Frau, die auch Nebenklägerin im Prozess war, für seine schwierige Lebenslage verantwortlich gemacht. Deshalb habe er ihr mit einem Messer dauerhaft das Gesicht entstellt.

Der 43-Jährige hatte im Prozess angegeben, sich nicht an die Tat erinnern zu können, aber andere Vorwürfe über Betrug und Diebstähle eingeräumt. Das Gericht aber hatte nach Zeugenaussagen des Opfers keinen Zweifel daran, dass der auch wegen schwerer Körperverletzung angeklagte Mann die Tat begangen habe.

Das Gericht blieb mit seinem Urteil nahe am Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Diese hatte ebenfalls eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten unter anderem wegen schwerer Körperverletzung verlangt. Die Nebenklage hatte sich dem Antrag angeschlossen. Die Verteidigung plädierte dagegen auf verminderte Schuldfähigkeit und auf drei Jahre und vier Monate Haft. Indizien dafür, dass der Mann tatsächlich vermindert schuldfähig sein sollte, sah das Gericht aber nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.