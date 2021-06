Zwei Autos demoliert

Wespe sorgt für Verkehrsunfall in Erfurt

22.06.2021, 16:11 Uhr | t-online

In Erfurt hat sich eine Wespe in das Auto eines 20-Jährigen verirrt. Das kleine Insekt brachte den jungen Fahrer derart aus dem Konzept, dass er gegen ein parkendes Auto krachte.

Ein kleines Insekt hat in Erfurt für einen Autounfall mit hohem Sachschaden gesorgt. Ein 20-Jähriger war am Montagabend in seinem BMW auf der Johannesstraße unterwegs, als sich eine Wespe plötzlich in sein Auto verirrte. Als das Krabbeltier dann auch noch in sein Hemd geriet, packte den jungen Fahrer die Panik. Er veriss das Lenkrad und krachte in einen am Fahrbahnrand parkenden Volkswagen.

Wie die Polizei Erfurt mitteilte, wurde der 20-Jährige bei dem Vorfall glücklicherweise weder gestochen noch anderweitig verletzt. Allerdings wurden die beiden Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.